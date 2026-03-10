В Азербайджане учет застрахованных будет вестись только через индивидуальный идентификационный номер

БАКУ /Trend/ - Учет застрахованных лиц у страховщика будет вестись исключительно через индивидуальный идентификационный номер(FİN).

Как сообщает Trend, это закреплено в изменениях, внесенных в Трудовой кодекс, а также в законы "О государственном социальном страховании и индивидуальном учете" и "О трудовых пенсиях", подписанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, при присвоении номера социального страхования (SSN) в электронных системах он будет связываться с FİN личности соответствующего лица.

При приёме на работу застрахованных, у которых уже есть номер социального страхования, работодатели больше не будут требовать SSN или использовать другие способы его уточнения.

Закон вступает в силу с 1 июля.