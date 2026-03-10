В Азербайджане проходит конференция по киберсуверенитету (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Совместно с Институтом информационных технологий министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Академией имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, Азербайджанским техническим университетом и Ассоциацией организаций по кибербезопасности Азербайджана в Институте информационных технологий была проведена республиканская конференция на тему «Научно-практические проблемы обеспечения киберсуверенитета государства».

Trend сообщает, что на открытии мероприятия выступил вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев. Он отметил, что в последние годы вопросы кибербезопасности и киберсуверенитета в Азербайджане стали одним из приоритетных направлений государственной политики в условиях ускорения процессов цифровой трансформации. В этом контексте конференция была посвящена обсуждению научно-теоретических и практических вопросов обеспечения киберсуверенитета государства, путей их решения, существующих подходов и результатов проводимых исследований. Он подчеркнул, что принятие «Концепции цифрового развития Азербайджанской Республики», «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы», а также утверждение единого плана действий по «Новой цифровой архитектуре Азербайджана» усиливают актуальность научно обоснованных подходов и институционального сотрудничества в этой сфере. В докладе были рассмотрены вопросы формирования новой цифровой архитектуры в Азербайджане и научно-технологические основы этого процесса в контексте глобальных технологических вызовов, было отмечено, что устойчивая и безопасная цифровая архитектура является гарантией киберсуверенитета государства.

В своем выступлении ректор Академии имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров осветил вопросы киберсуверенитета через призму национальной безопасности и государственных интересов. По его словам, киберпространство уже является не только технологической сферой, но и важной стратегической средой, влияющей на политические, экономические, социальные и культурные процессы. В связи с этим защита киберсуверенитета государств имеет особое значение как неотъемлемая часть национальной безопасности, в связи с чем проведение подобных научных конференций играет важную роль в обсуждении актуальных проблем киберсуверенитета и формировании новых подходов.

Во время выступления руководитель Национального центра кибербезопасности Давуд Рустамов представил основные направления деятельности Центра, подробно осветил области, определенные как критическая информационная инфраструктура, а также нормы и правовые механизмы, формируемые в этой сфере. Он подчеркнул значимость указа главы государства от 17 апреля 2021 года «О некоторых мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры», отметив, что на его основе в стране начато формирование единой и системной экосистемы кибербезопасности. По его словам, тема конференции обладает высокой актуальностью и стратегическим значением в современных условиях.

Ректор Азербайджанского технического университета, профессор Вилаят Велиев отметил, что в XXI веке одним из важнейших элементов суверенитета государств является именно киберсуверенитет. Он подчеркнул необходимость формирования высококвалифицированного кадрового потенциала в этой области и подчеркнул, что на высшие учебные заведения возлагается большая ответственность за подготовку нового поколения специалистов, способных вносить вклад в процессы цифровой трансформации, что имеет большое значение для кибербезопасности и технологического развития страны.

Также с докладами выступили заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, исполнительный директор Ассоциации организаций по кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров, а также президент Форума развития Интернета в Азербайджане, директор Мультимедийного центра Осман Гюндуз. В выступлениях отмечалось, что усиление защиты государственных информационных систем является одним из ключевых направлений киберсуверенитета, а борьба с возникающими в киберпространстве рисками и угрозами требует сотрудничества между государственными органами, научным сообществом и гражданским обществом. Подчеркивалось, что в условиях быстрой цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта сохранение киберсуверенитета приобретает особую актуальность как один из столпов национальной безопасности, и в стране предпринимаются последовательные меры в этой области.

Работа конференции продолжилась в формате заседаний секций.