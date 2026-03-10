Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародовано количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 10 марта 2026 16:19 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных 2-9 марта на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend, на прошлой неделе в ходе операций по разминированию в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах и в городе Ханкенди были обнаружены и обезврежены 8 противопехотных, 15 противотанковых мин и 743 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1191,2 гектара.

