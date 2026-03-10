БАКУ /Trend/ - AZAL организовал очередной эвакуационный рейс из Маската в Баку.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Отмечается, что в связи с событиями в регионе Ближнего Востока выполняется очередной эвакуационный рейс из Маската (Султанат Оман) в Баку для возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат – Баку, в ближайшие часы ожидается к посадке в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Этим рейсом планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана.

Подчеркивается, что в настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными государственными структурами.