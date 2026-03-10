О чем повествует композиция азербайджанской участницы "Евровидения 2026" Jiva - "Just Go" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Человек, когда-то искренне любивший и веривший в вечность отношений, постепенно понимает, что его чувства были преданы. Любимый человек оказался не тем, за кого себя выдавал, а любовь превратилась в череду лжи и болезненных игр. Осознав правду и увидев "маску" любимого человека, герой решает разорвать эту связь. Он просит бывшего уйти из его жизни, чтобы навсегда стереть его из сердца, освободиться от боли и начать новую жизнь без слёз, снова обретя силу и внутренний свет.

Об этом повествует эмоциональная баллада о любви - конкурсная композиция Just Go (Просто уходи) в исполнении JIVA, с которой она будет представлять Азербайджан на предстоящем юбилейном, 70-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки песни является композитор Фуад Джавадов, режиссер клипа - Фархад Али.

JIVA (Джамиля Гашимова) - лауреат и участница проектов "Бакинская осень", Show Time, выходила на сцену престижного международного фестиваля Montreux Jazz Festival, выступала вместе с группой RAST под руководством заслуженного артиста Рашада Гашимова, была солисткой группы Hazz Band. В её репертуаре композиции в жанрах pop, dance и R&B, которые она исполняет на азербайджанском, русском и английском языках.

"Евровидение 2026" пройдёт в Вене. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, а финал - 16 мая.

