Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу объявил об отставке после того, как потерял поддержку депутатов-лейбористов.

Выступая на Даунинг-стрит, 10, Стармер сообщил, что утром проинформировал короля Карла III о своем решении. Он останется на посту до завершения выборов нового лидера лейбористов: выдвижение кандидатур начнется 9 июля, а новый лидер должен быть определен до возобновления работы парламента в сентябре.

«Каждое мое решение было продиктовано интересами страны, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу с поста лидера Лейбористской партии», — заявил Стармер, пообещав своему преемнику «полную и безоговорочную поддержку».

Стармер пришел к власти в июле 2024 года после победы лейбористов на всеобщих выборах с разгромным счетом, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Подводя итоги двух лет у власти, он указал на ускорение экономического роста, опережающий инфляцию рост зарплат, сокращение очередей в Национальной службе здравоохранения и увеличение расходов на оборону.

«Посмотрите, чего мы добились всего за два года. Экономика стала сильнее и растет быстрее, чем у наших партнеров. Зарплаты опережали инфляцию каждый месяц с момента нашего прихода к власти», — сказал Стармер, также назвав принятые меры крупнейшим расширением трудовых прав за целое поколение.

По его словам, преемник получит в наследство «Британию, которая значительно сильнее и справедливее», чем та, которую он принял два года назад.