Визит Президента Токаева в Брюссель: переход к более плотному диалогу с ЕС

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Брюссель 22-23 июня по приглашению президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты. В программе - переговоры с Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, встреча с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, а также круглый стол с руководителями крупных европейских компаний.

Показательно, что наряду с переговорами с руководством ЕС в программе предусмотрена отдельная встреча с европейским бизнесом. Это говорит о том, что визит ориентирован не только на политический диалог, но и на продвижение экономического сотрудничества и привлечение инвестиций.

Визит Токаева проходит на фоне активизации контактов Казахстана с европейскими странами. Так, 18-20 июня Астану впервые в истории посетил Президент Монтенегро Яков Милатович. Монтенегро является кандидатом на вступление в ЕС, и развитие диалога с Подгорицей можно рассматривать как часть более широкого курса Казахстана на расширение европейского направления внешней политики - как через взаимодействие с институтами Евросоюза, так и через отдельные европейские государства.

Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером и инвестором Казахстана. По заявлениям официальных лиц, за последние 20 лет общий объем европейских инвестиций превысил 200 миллиардов евро, а около 80% всей торговли ЕС со странами Центральной Азии приходится именно на Казахстан. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе-апреле 2026 года доля ЕС во внешнеторговом обороте страны составила 27,7%, или 12,4 миллиарда долларов.

Однако интерес сторон выходит за рамки обычной торговли. В 2022 году Казахстан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого сырья, аккумуляторных батарей и “зеленого” водорода. Для Европы это часть курса на диверсификацию поставок и снижение зависимости от ограниченного числа поставщиков стратегических ресурсов. На этом фоне Казахстан, обладающий запасами урана, лития и редкоземельных металлов, представляет для ЕС значительный интерес.

В свою очередь, Казахстан может использовать интерес Европы для более глубокого участия передовых западных компаний в производственных цепочках и постепенного увеличения доли продукции с более высокой добавленной стоимостью вместо поставок только сырья.

Еще одно важное направление сотрудничества - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). ЕС инвестирует в модернизацию порта Актау и реконструкцию дорог в Казахстане. Это показывает, что Евросоюз рассматривает страну как ключевого партнера в развитии транспортных связей региона. Ранее ЕС также заявлял о планах направить 10 миллиардов евро на развитие ТМТМ. Для Казахстана это означает рост транзита, увеличение доходов от перевозок и укрепление транспортной инфраструктуры.

Также развивается сотрудничество в сфере цифровизации. В рамках программы Global Gateway ЕС планирует выделить около 12 миллиардов евро для Центральной Азии - на спутниковую связь, развитие интернет-инфраструктуры и кибербезопасность. Казахстан, в свою очередь, предложил создать инновационный кампус «Центральная Азия - ЕС» на базе Astana Hub.

Таким образом, переговоры в Брюсселе проходят на фоне ускорившегося сближения Казахстана и ЕС, которое во многом стало результатом изменений в глобальной экономике и политике последних лет. Интерес Европы к Казахстану, как к поставщику сырья, участнику транспортных коридоров и партнеру в цифровых проектах, усилился на фоне стремления ЕС диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от отдельных рынков. В свою очередь, для Казахстана это возможность не только нарастить экспорт и транзитный потенциал, но и глубже встроиться в производственные и технологические цепочки с более высокой добавленной стоимостью.