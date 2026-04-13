Исторический успех Азербайджана в Портимао - завершился чемпионат Европы по батутной гимнастике и тамблингу

БАКУ /Trend/ - С 8 по 12 апреля в городе Портимао (Португалия) прошел чемпионат Европы по батутной гимнастике и тамблингу, который завершился значимыми результатами для азербайджанской гимнастики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, на этом престижном турнире страна была представлена 23 гимнастами в юниорской и взрослой возрастных категориях. На протяжении соревнований спортсмены демонстрировали высокий уровень подготовки и стабильные результаты.

Успешно преодолев квалификационные этапы, азербайджанские гимнасты вышли в полуфиналы и финалы в ряде дисциплин. В индивидуальных соревнованиях по батутной гимнастике Сельджан Махсудова заняла 4-е место с результатом 56,550 балла, а Максуд Махсудов - 6-е место с результатом 60,080 балла.

В командных соревнованиях как юниорские, так и взрослые сборные Азербайджана пробились в финал, добившись исторического результата. Взрослая команда заняла 4-е место, показав высокий уровень конкуренции.

В синхронных программах азербайджанские гимнасты также успешно выступили, пробившись в следующие стадии соревнований и достойно представив страну.

В дисциплине двойного мини-батута юниорская команда вышла в финал, открыв новую страницу в истории азербайджанской гимнастики. Также Аммар Бахшалиев выступил в финале индивидуальной программы.

Особенно успешными стали выступления в тамблинге. Сборная Азербайджана в командном финале завоевала серебряные медали. В индивидуальном зачете Тофик Алиев с результатом 29,300 балла стал серебряным призёром чемпионата Европы. Для него это уже вторая серебряная медаль подряд на европейских первенствах.

Данный чемпионат стал историческим для азербайджанской гимнастики: впервые как в юниорской, так и во взрослой категориях команды пробились в финалы в батутной гимнастике, а также в дисциплине двойного мини-батута среди юниоров.

В общей сложности азербайджанские гимнасты вышли в 13 из 16 возможных финалов, войдя в число наиболее успешных участников чемпионата Европы.