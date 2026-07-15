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Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)

Спорт Новость 15 июля 2026 19:19 (UTC +04:00)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Фото: Джейхун Зейналов
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ – В преддверии Дня национальной прессы Азербайджана представители отечественных СМИ на время сменили диктофоны и ноутбуки на шахматные доски, чтобы определить сильнейших в интеллектуальном поединке.

По инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации шахмат Азербайджана состоялся традиционный шахматный турнир среди журналистов, сообщает корреспондент Trend. Соревнование было организовано в рамках проекта «Баку-2026 – Всемирная спортивная столица» и приурочено к 22 июля – Дню национальной прессы.

Турнир прошел в шахматной школе «AĞ AT», где за победу боролись 14 представителей различных СМИ, объединенных в семь команд по два человека. На протяжении семи туров по шахматам блиц (5 минут + 3 сек. ход) участники демонстрировали не только спортивный азарт, но и стратегическое мышление, хладнокровие и умение принимать решения в самых напряженных ситуациях.

По итогам соревнований победу одержала команда Вугара Иманова (корреспондент Trend) и Аяза Гурбанова (корреспондент Flashscore), набравшая 5 очков. Всего на пол-очка от победителей отстали Илькин Видадиоглу и Исраиль Хейруллаев, занявшие второе место. Замкнула тройку призеров команда Имана Меджидова и Сеймура Бахшиева.

Особым украшением турнира стал суперматч, в котором победители нынешнего соревнования встретились с чемпионом предыдущих журналистских турниров Джейхуном Алиевым. По итогам двух партий опытный шахматист сумел подтвердить свой высокий класс, одержав победу.

Главным арбитром турнира выступила Улькер Умудова, а церемонию открытия и награждения провел известный спортивный комментатор Сянан Шафизаде, создавший теплую и праздничную атмосферу.

На церемонии награждения начальник отдела по связям с общественностью министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев и первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов поздравили победителей и призеров, а также всех представителей СМИ с наступающим Днем национальной прессы. Они подчеркнули особую роль шахмат в интеллектуальном развитии личности, отметив, что эта игра способствует развитию логического мышления, аналитических способностей, выдержки и умения принимать взвешенные решения - качеств, которые особенно важны и в профессии журналиста. Были вручены ценные призы.

Турнир вновь подтвердил, что журналистов объединяет не только стремление к оперативному и объективному освещению событий, но и любовь к интеллектуальному спорту, где каждая партия становится настоящей проверкой характера, выдержки и мастерства.

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Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)
Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана (ФОТО)

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