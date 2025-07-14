Состоялся турнир по быстрым шахматам в честь 150-летия национальной прессы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Дня национальной прессы, который отмечается 22 июля, состоялся шахматный турнир среди представителей СМИ, организованный Министерством молодёжи и спорта Азербайджана и Федерацией шахмат Азербайджана при содействии Sirab и Rahat, сообщает Trend Life

Соревнования к 150-летию национальной прессы Азербайджана прошли в Республиканском шахматном центре, где за звание сильнейших боролись 21 участник из различных медиа-структур. На церемонии закрытия с приветственными словами выступили заведующий сектором Министерства молодёжи и спорта Агшин Фараджов, директор Республиканского шахматного центра Эльшан Мамедов и спортивный журналист Сянан Шафизаде. Они поздравили собравшихся со знаменательным событием, подчеркнув роль СМИ в истории страны и пожелали дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Согласно регламенту, турнир проходил по группам "А" и "В", в блиц-игре 5 минут+ 5 секунд. Участники, занявшие первые три места в каждой группе, были награждены денежными премиями и ценными подарками.

В группе "В" второе и третье места разделили Кямран Гаджи и Сархан Мусалы. Победителем в этой группе стал Илькин Халилов, набравший 8 очков из 9 возможных.

В группе "А" третье место занял Илькин Видадиоглу. Второе место с отставанием в пол-очка занял Сиявуш Алиев. Абсолютным победителем группы стал Алихан Бабаев, собравший 8,5 очков в 10 турах.

За поддержку в организации турнира директору Республиканского шахматного центра Эльшану Мамедову была вручена благодарность.

Следует отметить, что Федерация шахмат Азербайджана ежегодно традиционно проводит соревнования среди журналистов. Данный турнир стал уже седьмым по счёту.

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