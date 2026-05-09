Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский район (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в здании школы на 360 ученических мест и в построенных в селе частных домах, встретились с переселившимися сюда жителями.

Президент Ильхам Алиев вручил жителям ключи от домов.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания Джебраильской районной центральной больницы на 150 коек.

Далее глава государства принял участие в открытии 330-киловольтной подстанции «Шафаг» ОАО «АзерЭнержи» в селе Солтанлы Джебраильского района.

