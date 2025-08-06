Состоялась церемония награждения, посвящённая 150-летию национальной печати Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Simfonya Hall состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 150-летнему юбилею национальной печати Азербайджана. Ярким моментом вечера стало вручение независимой национальной премии "Друг прессы", инициированной компанией Mətbuat, сообщает Trend Life.

Юбилей собрал вместе около 50 известных представителей азербайджанской журналистики, деятелей культуры и общественности. Лауреаты были отмечены памятными дипломами и ценными подарками за вклад в развитие медиа и активное участие в общественной жизни страны, популяризацию национальной культуры.

Почётные награды получили депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, заслуженный журналист Этибар Бабаев, заслуженный работник культуры Рахиб Азери, а также представители СМИ - Рустам Алиев, Ильхамия Рзаева, Рустам Фарман, Шахин Джавадсой, Самира Сафарлиева, Кенюль Хабибгызы, Саида Бекиргызы, Гюнель Гёзалова, Фуад Мадатов, Гюнель Шахмалыгызы, Гаджибей Гейдарли, Беньямин Бюятзаде, Пейман Садыгов, Замина Рустамова, Тахира Мамедгызы и другие. Среди награжденных корреcпондент Trend Вугар Иманов.

Премией также отмечены народная артистка Назпери Досталиева, заслуженная артистка Фяргана Гасымова и талантливый исполнитель Илькин Довлетов.

Ведущими церемонии стали телеведущие Садагет Рашидгызы и Забир Алиев.

Юбилей национальной печати стал не только поводом для чествования журналистов, но и свидетельством глубокого уважения к свободе слова, культурному наследию и роли медиа в общественном развитии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!