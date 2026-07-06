Фахраддин Керимов представил программу "Летний хит-парад" в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Дворца Белосельских-Белозерских, в самом сердце Санкт-Петербурга, с аншлагом состоялся концерт Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана, дирижёра Фахраддина Керимова, говорится в сообщении пресс-службы музыканта.

Настоящий фейерверк великолепной музыки подарила зрителям масштабная концертная программа "Летний хит-парад", объединившая популярные оркестровые миниатюры, легендарные вальсы, искромётные польки и эффектные увертюры. В этот вечер прозвучали произведения Петра Чайковского и Александра Глазунова, Иоганна Штрауса и Жака Оффенбаха, Иоганнеса Брамса и Франца фон Зуппе, Дмитрия Шостаковича и Исаака Дунаевского. Особое место в программе заняли шедевры азербайджанской музыки – "Прекраснейшая" и "Вальс" Гара Гараева из балета "Семь красавиц", тепло встреченные публикой.

Фахраддин Керимов в концертном сезоне 2025–2026 годов продолжает активное сотрудничество с ведущими симфоническими оркестрами и оперными театрами России и Грузии.

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