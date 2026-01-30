Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

Политика Материалы 30 января 2026 12:50 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках международных организаций, а также ситуация в области региональной и международной безопасности.

Лента

Лента новостей

Читать все новости