Экспортные доходы ЗАО "AzərGold" значительно выросли за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году ЗАО "AzərGold" осуществило экспортные операции на сумму 225,7 миллиона долларов США.
Как сообщает Trend, об этом говорится в январском выпуске «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно данным, этот показатель на 58,6 миллиона долларов (или на 35,1%) больше по сравнению с 2024 годом.
Отметим, что за январь–декабрь 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 3,6 миллиарда долларов США. За этот период экспорт пищевых продуктов вырос на 18,4%, достигнув 1,2 миллиарда долларов США.
В первой десятке рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров, составленного за январь-декабрь 2025 года, представлены следующие компании:
Представительство ООО Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджанской Республике;
ООО "Prime Cotton";
ЗАО "Baku Steel Company";
ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi";
ЗАО "TABATERRA";
ООО "STP Alüminium";
ООО "Export Stream";
ООО "P-AQRO";
ООО "KHAN-EL";
ООО "AGRARCO".
Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены:
ООО "SOCAR Polymer";
ЗАО "AzerGold";
ООО "Azəralüminium";
Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики;
ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi";
ООО "Socar-Dalğıc";
ООО "İstisu" (завод минеральных вод);
ЗАО "Azərbaycan Dəmir yolları";
ООО "SOCAR CAPE".