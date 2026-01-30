Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экспортные доходы ЗАО "AzərGold" значительно выросли за 2025 г.

Экономика Материалы 30 января 2026 12:33 (UTC +04:00)
Экспортные доходы ЗАО "AzərGold" значительно выросли за 2025 г.

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В 2025 году ЗАО "AzərGold" осуществило экспортные операции на сумму 225,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в январском выпуске «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, этот показатель на 58,6 миллиона долларов (или на 35,1%) больше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что за январь–декабрь 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 3,6 миллиарда долларов США. За этот период экспорт пищевых продуктов вырос на 18,4%, достигнув 1,2 миллиарда долларов США.

В первой десятке рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров, составленного за январь-декабрь 2025 года, представлены следующие компании:

Представительство ООО Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджанской Республике;

ООО "Prime Cotton";

ЗАО "Baku Steel Company";

ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi";

ЗАО "TABATERRA";

ООО "STP Alüminium";

ООО "Export Stream";

ООО "P-AQRO";

ООО "KHAN-EL";

ООО "AGRARCO".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены:

ООО "SOCAR Polymer";

ЗАО "AzerGold";

ООО "Azəralüminium";

Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики;

ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi";

ООО "Socar-Dalğıc";

ООО "İstisu" (завод минеральных вод);

ЗАО "Azərbaycan Dəmir yolları";

ООО "SOCAR CAPE".

