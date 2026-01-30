Азербайджан многократно увеличил экспорт медной руды и концентратов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана было экспортировано медной руды и концентратов на сумму 56,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, этот показатель на 54,7 миллиона долларов, или в 27 раз больше по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, в 2024 году из Азербайджана было экспортировано медной руды и концентратов на сумму всего 2,1 миллиона долларов США.

Отметим, что за январь–декабрь 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 3,6 миллиарда долларов США. За этот период экспорт пищевых продуктов вырос на 18,4%, достигнув 1,2 миллиарда долларов США.