Президент Ильхам Алиев пригласил президента Индонезии посетить с официальным визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил Президента Индонезии Прабово Субианто посетить с официальным визитом Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, было заявлено в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Азербайджане Берлианом Хелми.

Отметив, что для Азербайджана большая честь быть первой страной, принятой в Организацию экономического сотрудничества (D-8) после ее основания, Президент Ильхам Алиев выразил благодарность всем государствам-членам организации, в том числе Индонезии за поддержку в этом вопросе. Глава государства расценил это как проявление уважения и братского отношения к Азербайджану.

Выразив удовлетворение развитием отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической сферах, в области взаимных инвестиций, расширения бизнес-контактов.