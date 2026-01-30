Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей молодёжи

БАКУ /Trend/ -Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год.

Согласно документу, Президентские премии для молодежи на 2026 год предоставляются следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, в области инноваций и предпринимательства:

Агададашеву Сархану Абульфат оглу

Агаеву Шахмару Зохраб оглу

Гасановой Эльмине Гахраман гызы

Гасановой Лейле Эльчин гызы

Исмаиллы Айнур Тельман гызы

Исмаилову Махмуду Азер оглу

Лейсановой Гаджиевой Гюльбагде Сейфел гызы

Мамедовой Ламие Фамиль гызы

Новрузову Самеду Абульгасым оглу

Тагизаде Махиру Тахир оглу.