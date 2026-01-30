Очередные группы переселенцев прибыли в Ханкенди, Ходжалы и Агдере (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Очередные группы переселенцев прибыли в Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе в поселок Кяркиджахан города Ханкенди переселены 5 семей - 25 человек, в село Ханъюрду - 6 семей - 24 человека, в село Тезебина Ходжалинского района - 8 семей - 41 человек, в село Гасанриз Агдеринского района -10 семей - 52 человека.

12:30

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения". Переселившиеся в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, села Ханъюрду, Тезебина Ходжалинского района и село Гасанриз Агдеринского района - это семьи, временно размещавшиеся в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в поселок Кяркиджахан города Ханкенди переселены 5 семей - 25 человек, в село Ханъюрду - 6 семей - 24 человека, в село Тезебина Ходжалинского района - 8 семей - 41 человек, в село Гасанриз Агдеринского района - 10 семей - 52 человека.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Также они выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!