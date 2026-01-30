Представитель Президента по особым поручениям Халаф Халафов посетил с визитом Пакистан (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял находящегося с визитом в этой стране представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова. Х. Халафов также встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили Trend в посольстве нашей страны в Пакистане, в ходе встреч особо подчеркивалось значение динамичного развития отношений между двумя странами, основанных на нерушимой дружбе и братстве. С удовлетворением отмечалось, что двусторонние связи стратегического характера вышли на качественно новый уровень благодаря лидерству Президента Азербайджана и Премьер-министра Пакистана.

Отмечалось, что в последнее время интенсивные взаимные визиты лидеров братских стран, а также встречи в рамках различных международных платформ придали отношениям новое содержание и качество.

В ходе встреч был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в политической, оборонной и сфере безопасности, а также возможности углубления партнерства путем реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, информационных технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, связи и культуры.

Также особо подчеркивалась активная защита наших дружественных и братских стран справедливых позиций друг друга в рамках всех региональных и международных платформ. Наряду с этим, были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности тема трансформации СВМДА в международную организацию.

В рамках визита представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов посетил пакистанский центр Asan xidmət, созданный на основе интеллектуального бренда Азербайджана - «ASAN концепции» и открытый 14 января этого года при участии Премьер-министра Пакистана, и ознакомился с проделанной работой.