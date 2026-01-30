Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)

Экономика Материалы 30 января 2026 14:44 (UTC +04:00)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 30 января в порту Поти (Грузия) при участии руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги» состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти—Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Отмечается, что на мероприятии была отмечена значимость запуска нового экспресс-поезда, а также то, что благодаря этой услуге грузоотправители смогут сэкономить не только время, но и расходы, связанные с хранением грузов и пустых контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, который будет курсировать по маршруту Поти-Баку, свяжет черноморские порты с портами и терминалами Азербайджана, а также предоставит грузоотправителям упрощённый логистический сервис, позволяющий получать контейнеры из Поти в Баку и обратно в установленные сроки без задержек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости