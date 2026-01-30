Состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 января в порту Поти (Грузия) при участии руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги» состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти—Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Отмечается, что на мероприятии была отмечена значимость запуска нового экспресс-поезда, а также то, что благодаря этой услуге грузоотправители смогут сэкономить не только время, но и расходы, связанные с хранением грузов и пустых контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, который будет курсировать по маршруту Поти-Баку, свяжет черноморские порты с портами и терминалами Азербайджана, а также предоставит грузоотправителям упрощённый логистический сервис, позволяющий получать контейнеры из Поти в Баку и обратно в установленные сроки без задержек.

