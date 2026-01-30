Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 30 января 2026 16:35 (UTC +04:00)
Утвержден План мероприятий в связи с "Годом градостроительства и архитектуры" - Распоряжение

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Утвержден "План мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, координация и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий, утвержденном частью 1 настоящего распоряжения, поручена Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

