Назван объем внешнеторгового оборота Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) внешнеторговый оборот Ирана составил 163 миллиона тонн на сумму 94,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Ирана.

Согласно информации, за 10 месяцев внешнеторговый оборот Ирана увеличился на 2% в стоимостном выражении и снизился на 11,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

За 10 месяцев экспорт продукции Ирана составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. Экспорт продукции Ирана снизился на 6,3% в стоимостном выражении и увеличился на 1,44% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период импорт продукции составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. Импорт сократился на 15,6% в стоимостном выражении и увеличился на 4,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что Иран в основном делает упор на импорт товаров первой необходимости и вводит определенные ограничения на импорт аналогичной продукции, производимой в стране.