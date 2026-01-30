Как в Баку вспомнили молодость – возвращение в 80-е с ностальгическим вечером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялся особенный ретро-вечер, подаривший зрителям атмосферу тёплой ностальгии, искренних эмоций и живых музыкальных воспоминаний. Концертная программа "Хиты 80-х" объединила поклонников песен, которые стали символами своей эпохи и до сих пор остаются близкими и любимыми для нескольких поколений, сообщает Trend Life.

В этот вечер со сцены звучали мелодии, знакомые с первых аккордов, - песни, под которые влюблялись, мечтали, радовались и грустили. Исполнили их известные и любимые артисты: народные артисты Гюльяз Мамедова и Гейдар Анатоллу, а также Ильхама Гасымова, Айшен Мехдиева, Айнур Искендерли, Медина Кязымова, Фахри Кязым Ниджат, Ровшан Гахраманов, Талех Яхъяев, Кёнюль Мамедова, Лейла Бабаева, Айсель Гусейнзаде, Саттар Гамбаров и Расим Сафар. Концерт прошёл в сопровождении инструментального ансамбля в живом звучании, что придало вечеру особую теплоту и ощущение настоящего музыкального диалога со зрительным залом.

Программа была выстроена таким образом, чтобы максимально передать дух 1980-х годов - их романтику, эмоциональную открытость и узнаваемую музыкальную эстетику. Каждая композиция становилась маленькой историей, вызывая у зрителей личные воспоминания и возвращая их в те времена, когда музыка звучала особенно искренне.

Этот вечер стал не просто концертом, а настоящим путешествием во времени - встречей с молодостью, с важными моментами жизни и с песнями, которые продолжают жить в сердцах слушателей. Зал тепло принимал артистов, поддерживая их аплодисментами и искренним откликом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!