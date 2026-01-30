Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Будут изготовлены серебряные памятные монеты с изображением образцов культурного наследия Азербайджана

Общество Материалы 30 января 2026 16:57 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В этом году будут изготовлены серебряные памятные монеты, отражающие образцы недвижимого культурного наследия Азербайджанской Республики, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Вытекающие из этого вопросы будут решать министерство культуры, Государственное агентство по туризму, министерство цифрового развития и транспорта, местные органы исполнительной власти.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости