Будут изготовлены серебряные памятные монеты с изображением образцов культурного наследия Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году будут изготовлены серебряные памятные монеты, отражающие образцы недвижимого культурного наследия Азербайджанской Республики, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Вытекающие из этого вопросы будут решать министерство культуры, Государственное агентство по туризму, министерство цифрового развития и транспорта, местные органы исполнительной власти.