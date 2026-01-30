Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)

Политика Материалы 30 января 2026 18:34 (UTC +04:00)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 30 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов принял делегацию Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены текущая региональная ситуация, значимость договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предпринимаемые шаги по заключению мирного соглашения, проект Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном, находящийся на стадии завершения, а также другие вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями по инициативам, выдвинутым в Конгрессе в отношении Азербайджана, была подчеркнута важность отмены в отношении Азербайджана 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости