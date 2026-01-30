Эльнур Мамедов встретился с представителями Конгресса США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов принял делегацию Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены текущая региональная ситуация, значимость договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предпринимаемые шаги по заключению мирного соглашения, проект Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном, находящийся на стадии завершения, а также другие вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями по инициативам, выдвинутым в Конгрессе в отношении Азербайджана, была подчеркнута важность отмены в отношении Азербайджана 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

