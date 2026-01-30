Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 января Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного
чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей
стране Андреаса Гаардера, сообщает в пятницу Trend.
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
