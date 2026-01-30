Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане (ФОТО)

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - 30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантинос, сообщает в пятницу Trend.

