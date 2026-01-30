Эльдар Гулиев: к 85-летию выдающегося кинорежиссёра - память, кадры, воспоминания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось мероприятие, приуроченное к 85-летию выдающегося кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева, сообщает Trend Life.

В рамках юбилейного вечера прошло открытие фотовыставки, отражающей жизненный и творческий путь мастера.

На открытии директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев подчеркнул, что Эльдар Гулиев - одна из ключевых фигур азербайджанского кинематографа. Его фильмы, среди которых "В этом южном городе", "Бабек", "Низами", "Бухта Радости", "Главное интервью", "Легенда Серебряного озера", "Счастья вам, девочки!", "Записки дервиша" и другие отличаются масштабным художественным мышлением, глубоким психологизмом и вниманием к исторической и нравственной проблематике. Творческое наследие режиссёра по праву считается важной частью культурной истории Азербайджана и продолжает оказывать влияние на новые поколения кинематографистов.

Были зачитаны высказывания известных деятелей кино об Эльдаре Гулиеве и его вкладе в развитие национального кинематографа.

Народный писатель Эльмира Ахундова в своём выступлении отметила роль общенационального лидера Гейдара Алиева в создании фильмов "В этом южном городе" и "Бабек". С воспоминаниями о режиссёре также выступили народные артисты Огтай Миргасымов, Рафиг Азимов, Сиявуш Керими, народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров, ученики режиссёра - Эльшан Зейналлы и Кямаля Мусазаде.

Было отмечено, что богатое творчество мастера, отличающееся идейной глубиной, сохраняющее в центре внимания анализ нравственности человека на фоне общественно-политических событий, прививающее зрителям такие понятия, как доброта, ответственность, гуманизм, занимает достойное место в золотом фонде нашей культуры. Тематическое разнообразие и актуальность, активная гражданская позиция и чувство современности, тонкий психологизм образов и жизненность событий составляют своеобразие творчества Эльдара Гулиева. Созданные им фильмы на историческую тематику сыграли значимую роль в пропаганде наших национально-духовных ценностей, патриотическом воспитании молодого поколения.

От имени семьи кинорежиссёра зрителям было представлено видеобращение его дочери - Нармины Гулиевой, которая выразила искреннюю благодарность за организацию памятного мероприятия.

В завершение вечера был показан документальный фильм режиссёра Афгана Юсифова "Самое важное интервью 2", посвящённый жизни и творчеству Эльдара Гулиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!