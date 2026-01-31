В Иране предпринимаются меры по увеличению добычи на совместном с Ираком месторождении

БАКУ /Trend/ - Ряд препятствий на пути увеличения добычи на нефтяном месторождении Азадеган, являющемся совместным нефтяным месторождением Ирана и Ирака, устранен.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зерааткар.

По его словам, в настоящее время добыча Ираном на месторождении Азадеган составляет около 200-250 тысяч баррелей в сутки.

Зерааткар отметил, что за последние 15 месяцев иранские компании сделали первый шаг к увеличению добычи, введя в эксплуатацию комплекс на месторождении Азадеган. Однако этот проект должен был осуществляться иностранными компаниями.

Заместитель министра заявил, что, несмотря на введение санкций против Ирана, страна предпринимает необходимые шаги для увеличения добычи на своих месторождениях за счет местных компаний.

"Предприняты шаги по увеличению добычи на месторождении Азадеган до 500 тысяч баррелей в сутки при сотрудничестве иранских банков, Национального валютного фонда и компании по разработке нефтегазовых месторождений Даште-Азадеган", - отметил он.

Месторождение Азадеган, расположенное в Иране на площади 1,5 тысячи квадратных километров, содержит приблизительно 32 миллиарда баррелей сырой нефти. На иранской стороне месторождение Азадеган разделено на южную и северную части. 5 июля 2022 года было подписано соглашение между Национальной иранской нефтяной компанией и государственными и частными банковскими и горнодобывающими компаниями об увеличении добычи на месторождении. Стоимость подписанного соглашения составила 7 миллиардов долларов, и его выполнение планируется в течение 2 лет. На месторождении предусмотрено бурение около 420 скважин.