Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Салли-Энн Винсент, сообщает в пятницу Trend.



Новость обновляется