В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Леди Макбет" - иной взгляд на классический сюжет

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Леди Макбет" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Макбет", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль "Леди Макбет" предлагает иной взгляд на классический сюжет. В центре постановки - не тема власти и борьбы за трон, а внутренний конфликт человека, в котором сочетаются физическая сила и психологическая уязвимость. Макбет, бесстрашный воин, не знавший сомнений на поле боя, оказывается сломлен после убийства одного человека и постепенно теряет волю под давлением Леди Макбет. Создатели спектакля поднимают вопрос о природе судьбы и ответственности за собственный выбор: было ли предсказание ведьм неизбежной судьбой или же именно вера в него запустила цепь трагических событий.

Режиссёром-постановщиком спектакля является Джейхун Дадашов. Пластическое решение и сценический бой также принадлежат Джейхуну Дадашову. Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова. Музыку к спектаклю написал композитор Тюркар Гасымзаде.

В постановке заняты заслуженные артисты Азербайджана Натаван Гаджиева и Салман Байрамов, а также артисты театра Ярослав Трифонов, Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Тамилла Абуталыбова, Говхар Шахбанова, Сабина Асим, Рустам Керимов, Фарид Бахрамов, Илькин Мехтиев, Рашад Алияров, Ягуб Зейналов, Фарид Гусейнов, Мирзаага Ахундзаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

