Азербайджан и bp будут сотрудничать в области ИИ, кибербезопасности и цифровизации

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о совместных шагах с bp в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации.

Как передает Trend, об этом в аккаунте в «X» сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Состоялась встреча с Джованни Кристофоли, региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции. Мы обсудили развитие человеческого капитала и возможные направления сотрудничества с bp, а также вопросы совместной работы с AZCON в логистических процессах. Кроме того, достигнута договоренность о совместных шагах с bp в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации", - говорится в информации.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и газового месторождения «Шах Дениз» в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Также компания приобрела доли участия в проектах разработки месторождения «Карабах» и структуры «Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара» (ADUA).

В сфере возобновляемой энергии компания работает над проектом солнечной электростанции «Шафаг».