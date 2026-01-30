В Азербайджане предельная процентная ставка по защищённым вкладам сохранена на прежнем уровне



БАКУ /Trend/ - В целях повышения эффективности процессов, предусмотренных законом «О страховании вкладов», Фонд страхования вкладов по согласованию с Центральным банком Азербайджана утвердил Методологию определения верхнего предела годовой процентной ставки по защищенным (застрахованным) вкладам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд, целью данной методологии является приведение верхнего предела ставок в соответствие с реальной рыночной динамикой депозитных процентов, а также обеспечение прозрачности и измеримости критериев при его установлении.

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с методологией, средняя рыночная процентная ставка по долгосрочным вкладам физических лиц в национальной валюте (сроком более 9 месяцев), привлеченным банками за последние шесть месяцев 2025 года, продемонстрировала динамику снижения и составила 10%.

На заседании Попечительского совета Фонда страхования вкладов 28 января 2026 года, исходя из положений методологии (путем добавления к рыночному показателю 2 процентных пунктов), было принято решение оставить верхний предел годовой процентной ставки по застрахованным вкладам в национальной валюте на прежнем уровне — 12%.

Отметим, что решения по верхнему пределу ставок на основе данной методологии будут приниматься дважды в год. Соответствующая информация будет публиковаться на официальном сайте Фонда для информирования вкладчиков. Следующее решение по данному вопросу запланировано на июль 2026 года.

Информацию о действующих в настоящее время верхних пределах годовых процентных ставок по застрахованным вкладам, в том числе по защищённым вкладам в национальной и иностранной валюте в банках — членах Фонда страхования вкладов, можно получить по следующей ссылке:

https://adif.gov.az/az/insured-deposit