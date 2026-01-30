Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 30 января 2026 18:04 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 30 января состоялось заседание Экономического совета Азербайджана под председательством главы Совета, премьер-министра Али Асадова.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Кабинет министров.

Было отмечено, что на заседании подробно обсуждались: поручения, вытекающие из интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева местным телеканалам 5 января 2026 года; показатели социально-экономического развития за 2025 год; план деятельности Экономического совета на 2026 год; отчет по результатам мониторинга и оценки за 2025 год «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» и «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики»; презентация рабочей группы по реформам в области улучшения бизнес-среды и устранения препятствий и трудностей для предпринимательской деятельности; отчет о деятельности за 2025 год и План деятельности на 2026 год Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также другие актуальные вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады помощника Президента Азербайджанской Республики Натига Амирова и исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсала Гасымлы. По представленным вопросам выступили члены Экономического совета, а также министр юстиции Фарид Ахмедов.

По итогам заседания, с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, были приняты решения и даны соответствующие поручения профильным структурам.

