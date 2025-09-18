Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Под открытым небом Баку состоялось торжественное открытие Дня национальной музыки (ФОТО)

Культура Материалы 18 сентября 2025 13:54 (UTC +04:00)
Под открытым небом Баку состоялось торжественное открытие Дня национальной музыки (ФОТО)

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Под ясным сентябрьским небом перед зданием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прозвучали торжественные аккорды, наполняя воздух дыханием истории и гордостью нации. Именно здесь, у сердца азербайджанского музыкального образования, открылся День национальной музыки - праздник, который уже давно стал частью культурного кода страны, сообщает Trend Life.

Задавая ритм празднику, звучат мелодии в исполнении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева, стройный голос Государственной хоровой капеллы под руководством Гюльбаджи Имановой наполняет пространство. К ним присоединяются Эстрадный оркестр Министерства обороны Азербайджана во главе с полковником-лейтенантом Руфатом Ахундзаде, заслуженный артист Хайям Мирзазаде и молодые вокалисты - новая волна азербайджанской сцены. Выступления артистов вызвали большой интерес общественности, среди которых были известные деятели культуры, и были встречены овациями.

На церемонии было подчеркнуто, что праздник был учреждён в 1995 году по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева. Дата выбрана не случайно: 18 сентября - день рождения Узеира Гаджибейли, основоположника азербайджанской профессиональной музыки, гения, имя которого стало символом национального духа в звуках. В этот же день родился ещё один великий композитор - Муслим Магомаев-старший, что придаёт дате особую глубину.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 140-летие Узеира Гаджибейли официально включено в перечень юбилейных мероприятий года. Международный музыкальный фестиваль станет важной частью этих торжеств и значимым вкладом в популяризацию музыкального наследия великого композитора.

С 18 по 28 сентября в Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организуемый Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль, приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, является важным событием в культурной жизни страны и соберёт на одной площадке известных исполнителей, музыкальные коллективы и музыковедов из Азербайджана и других стран мира.

Впервые фестиваль охватит более 10 городов и районов Азербайджана, в том числе: Баку, Сумгайыт, Мингячевир, Сабирабад, Шамахы, Шеки, Билясувар, Физули, Шамкир, Гянджу, Лянкяран, Хачмаз, Гёйгёль и Агджабеди. Будут проведены концерты, театральные постановки и различные другие культурные мероприятия, посвящённые творчеству Узеира Гаджибейли. Также концерты и культурные презентации за рубежом – Ташкенте (Узбекистан), Вене (Австрии), Берлине (Германия) и Анкаре (Турция).

И это не просто праздник музыки - это триумф культурной памяти, уважения к корням и силы национального искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

