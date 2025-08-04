Тарана Мурадова готовится к юбилею - объединяя традиции, искусство и вдохновение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прославленный хореограф, исполнительница танцев Азербайджана и народов мира, балетмейстер, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка, доцент Тарана Мурадова отметит 6 августа 60-летие, сообщает Trend Life.

Выпускница Бакинского хореографического училища (ныне – Бакинская академия хореографии), Азербайджанского государственного университета искусств и Российского государственного социального университета более 40 лет лет жизни посвятила хореографическому искусству.

В 17 лет она уже выступала в Азербайджанском государственном ансамбле танца, и за короткое время стала ведущей солисткой коллектива, а в 30 лет стала балетмейстером ансамбля. В рамках государственных мероприятий и дней культуры, различных проектов и фестивалей, значимых событий ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ выступала на многих мировых сценах, среди которых Ла Скала, Аспендос, Кремлевский дворец, Большой театр и т.д., с большим успехом представляя национальное искусство. Лауреат многочисленных международных конкурсов представляла не только национальные танцы, но и танцы народов мира. Ее творческий путь был высоко оценен великим лидером Гейдаром Алиевым - в 1998 году она была удостоена почетного звания народной артистки, минуя звание "заслуженной".

"Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой национальное искусство, культура и наследие страны прославлены во всем мире. Государством оказывается особое внимание и забота о деятелях культуры, развитии и пропаганде различных сфер искусства. Хотелось бы отметить, что в рамках моего юбилея пройдет ряд мероприятий, представлены творческие программы и концерты, подготовлены сюрпризы. Один из них будет представлен в ближайшее время, в рамках Azerbaijan Dance Festival 2025 в Баку с участием мировых звезд, с 30 октября по 2 ноября. Это событие международного масштаба, объединяющее традиции, искусство и вдохновение. На гала-вечере Night of the Dancing Diamonds, посвящённом юбилею, будет представлен сюрприз – совместное выступление с участием известного зарубежного хореографа. На фестивале национальный танец Азербайджана также встретится с современной бальной хореографией, показывая удивительную гармонию синтеза культур и стилей", - сказала Trend Life Тарана Мурадова.

Как педагог и хореограф она взрастила плеяду талантливых танцовщиц, на протяжении 15 лет работала заведующей кафедрой хореографии Художественной гимназии Азербайджанской национальной консерватории, а в последние 10 лет – проректор Бакинской академии хореографии. В то же время она принимала непосредственное участие в создании и деятельности различных танцевальных коллективов, среди которых детский танцевальный ансамбль "Сайях" и танцевальный ансамбль "Одлар Юрду". Также является президентом Азербайджанского танцевального союза, хореографом-постановщиком церемоний открытий крупных международных мероприятий, была в составе жюри национальных международных фестивалей и конкурсов, ставила танцы и проводила мастер-классы в различных странах мира.

От имени АМИ Trend поздравляем Тарану Мурадову с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

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