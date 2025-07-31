День национального кино в Азербайджана отметят серией мероприятий

БАКУ /Trend Life/ - 2 августа в Азербайджане исполняется 127 лет со дня зарождения национального кинематографа. Этот день вписан в календарь как профессиональный праздник работников кино. Истоки знаменательной даты восходят к 2 августа 1898 года, когда в Баку состоялся первый массовый показ кинофильмов. Ежегодно праздник отечественного кинематографа отмечается различными мероприятиями, презентациями и кинопоказами, организуемыми Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

1 августа в 20:00 в амфитеатре Парка имени Гейдара Алиева в Хатаинском районе при содействии Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана (ARKA), Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хатаинского района состоится показ полнометражного художественного фильма режиссёра Али-Саттара Гулиева "Прощай, Шмидт!" (2019). Вечер будет ознаменован встречей создателей картины с любителями кино.

2 августа в Низаминском киноцентре зрителям будут представлены фильмы, снятые отечественными режиссёрами. С 14:00 начнутся показы следующих лент: "Красный цвет второй планеты" Азера Гулиева, "Забор" Гулу Аскерова, "Последняя осень" Рустама Бабазаде, "Два дня" Теймура Гамбарова, "Глаза войны" Эльшана Зейналлы и "Говорит и показывает Шуша" Мурада Мурадова.

В тот же день в 18:00 в Киноцентре "Низами" состоится торжественное мероприятие, организованное Министерством культуры Азербайджана и посвящённое Дню азербайджанского кино.

В рамках церемонии будут отмечены и награждены деятели кино, внёсшие весомый вклад в развитие и пропаганду национального кинематографа.

Зрителям также будут представлены премьерные показы короткометражных художественных фильмов, снятых по заказу министерства культуры: "С любовью с Ориона" (режиссёр Рафик Гаджиев), "Падший ангел" (Эльмар Фарзали) и "Живи, словно земля" (Самир Керимоглу).

Вечером того же дня, в 20:00, на открытой площадке Приморского бульвара состоится показ художественного фильма "Где Ахмед?" (режиссёр Адиль Искендеров, 1963), организованный при содействии Управления Приморского бульвара и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, при поддержке министерства культуры и ARKA.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!