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Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)

Культура Материалы 17 июля 2025 14:11 (UTC +04:00)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Фото: Cadenza Contemporary Orchestra

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прозвучала финальная аккордная точка концертного сезона - заключительное выступление камерного оркестра Cadenza, сообщает Trend Life.

Этот вечер был посвящён 95-летию одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы, выдающегося композитора и педагога Азера Рзаева ( 15.06.1930 – 14.12. 2015) . В программе - жемчужины его творчества, каждая из которых стала отдельной историей, рассказанной языком музыки: лиричный "Ноктюрн" для виолончели и оркестра, проникновенный "Маленький вальс", философское "Размышление" и темпераментный "Гайтаги" для тара, трогательная вторая часть Первого скрипичного концерта и эмоционально насыщенная "Поэма" для камерного оркестра.

На сцене блистали талантливые солисты - Георгий Иманов (виолончель), Сельджан Мамедли (фортепиано), Арслан Новресли (тар) и Мухаммед Гулузаде (скрипка) - каждый из них по-своему раскрыл глубину и многогранность музыки Мастера. Кстати, Мухаммед Гулузаде - правнук Азера Рзаева.

Cadenza Contemporary Orchestra, созданный в 2021 году, завершил уже четвёртый сезон, ставший настоящим музыкальным путешествием. За это время коллектив покорил слушателей оригинальностью программ и тонкой исполнительской чувствительностью. У руля творческого процесса - дирижёр Самир Асадов и художественный руководитель Тюркар Гасымзаде, под чьим чутким руководством коллектив продолжает уверенно двигаться вперёд, открывая новые горизонты камерной музыки.

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Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
Состоялся вечер, посвящённый творчеству одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы Азера Рзаева (ФОТО)
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