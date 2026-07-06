БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) число международных рейсов из аэропортов Ирана сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).
Это нашло свое отражение в статистике Компании аэропортов Ирана.
"В прошлом году количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило 29,6 тысячи. В предыдущем году количество международных рейсов через аэропорты Ирана составляло 33 тысячи", — говорится в статистике.
|Месяц
|Текущий иранский год (21 марта 2025 - 20 марта 2026)
|Прошлый иранский год (20 марта 2024 - 20 марта 2025)
|Процентное изменение
|1-й месяц (21 марта – 20 апреля)
|2 812
|2 160
|30%
|2-й месяц (21 апреля – 21 мая)
|3 068
|2 907
|6%
|3-й месяц (22 мая – 21 июня)
|2 464
|3 362
|-27%
|4-й месяц (22 июня – 22 июля)
|1 334
|3 559
|-63%
|5-й месяц (23 июля – 22 августа)
|2 981
|3 250
|-8%
|6-й месяц (23 августа – 22 сентября)
|2 873
|3 219
|-11%
|7-й месяц (23 сентября – 22 октября)
|2 924
|2 164
|35%
|8-й месяц (23 октября – 21 ноября)
|2 997
|2 173
|38%
|9-й месяц (22 ноября – 21 декабря)
|2 940
|2 476
|19%
|10-й месяц (22 декабря – 20 января)
|2 764
|2 591
|7%
|11-й месяц (21 января – 19 февраля)
|1 937
|2 748
|-30%
|12-й месяц (20 февраля – 20 марта)
|411
|2 453
|-83%
|Всего
|29 600
|33 078
|-11%
В прошлом году больше всего рейсов было выполнено через иранский аэропорт Мешхед — 14,6 тысячи, аэропорт Шираз — 4,08 тысячи, аэропорт Тебриз — 2,25 тысячи.
Отметим, что в Иране функционируют 57 активных гражданских аэропортов. 14 из них являются международными аэропортами. Через аэропорты Ирана в среднем за год перевозится 30 миллионов пассажиров.
Добавим, что война между США, Израилем и Ираном в июне прошлого года, а также в период с 28 февраля по 7 апреля текущего года оказала серьезное негативное влияние на воздушный транспорт Ирана.