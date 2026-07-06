БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) число международных рейсов из аэропортов Ирана сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Это нашло свое отражение в статистике Компании аэропортов Ирана.

"В прошлом году количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило 29,6 тысячи. В предыдущем году количество международных рейсов через аэропорты Ирана составляло 33 тысячи", — говорится в статистике.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 - 20 марта 2026) Прошлый иранский год (20 марта 2024 - 20 марта 2025) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 2 812 2 160 30% 2-й месяц (21 апреля – 21 мая) 3 068 2 907 6% 3-й месяц (22 мая – 21 июня) 2 464 3 362 -27% 4-й месяц (22 июня – 22 июля) 1 334 3 559 -63% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 2 981 3 250 -8% 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) 2 873 3 219 -11% 7-й месяц (23 сентября – 22 октября) 2 924 2 164 35% 8-й месяц (23 октября – 21 ноября) 2 997 2 173 38% 9-й месяц (22 ноября – 21 декабря) 2 940 2 476 19% 10-й месяц (22 декабря – 20 января) 2 764 2 591 7% 11-й месяц (21 января – 19 февраля) 1 937 2 748 -30% 12-й месяц (20 февраля – 20 марта) 411 2 453 -83% Всего 29 600 33 078 -11%

В прошлом году больше всего рейсов было выполнено через иранский аэропорт Мешхед — 14,6 тысячи, аэропорт Шираз — 4,08 тысячи, аэропорт Тебриз — 2,25 тысячи.

Отметим, что в Иране функционируют 57 активных гражданских аэропортов. 14 из них являются международными аэропортами. Через аэропорты Ирана в среднем за год перевозится 30 миллионов пассажиров.

Добавим, что война между США, Израилем и Ираном в июне прошлого года, а также в период с 28 февраля по 7 апреля текущего года оказала серьезное негативное влияние на воздушный транспорт Ирана.