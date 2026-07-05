Назван объем средств, выплаченных производителям чая в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) объем выплат, произведенных иранским чаеводам, составил 61 процент.

Об этом сказал председатель Организации чая Ирана Хабиб Джахансаз.

"С начала текущего иранского года производителям чая в Иране за закупленные чайные листья было выплачено средств на сумму 17,3 триллиона риалов (около 12,9 миллиона долларов). А это составляет 61% от стоимости закупленных чайных листьев", — заявил он.

Джахансаз добавил, что к настоящему времени в общей сложности у производителей чая было закуплено 74,9 тысячи тонн чайных листьев на сумму 28,3 триллиона риалов (около 21 миллиона долларов).

Официальный представитель организации отметил, что 64% закупленного сырья, то есть 48,2 тысячи тонн, составил чай первого сорта, а 36%, то есть 26,7 тысячи тонн — чай второго сорта.

"Из закупленного сырья к настоящему времени произведено 16,8 тысячи тонн сухого чая. Площадь чайных плантаций страны составляет 28 тысяч гектаров", — сообщил он.

Добавим, что в целом в Иране в текущем году (21 марта 2026 г. – 20 марта 2027 г.) у производителей ожидается закупка 130 тысяч тонн чайных листьев. В результате будет произведено 30 тысяч тонн сухого чая.

В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) из Ирана было экспортировано 10 тысяч тонн сухого чая на сумму 20 миллионов долларов.

В текущем году в Иране чайный лист 1-го сорта закупается по цене 420 тысяч риалов (около 0,32 доллара), а чай 2-го сорта — по цене 302 тысячи риалов (около 0,23 доллара).