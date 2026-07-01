Увеличился объем депозитного портфеля иранского банка Кешаварзи

БАКУ /Trend/ - По итогам 3-го месяца текущего иранского года (21 июня 2026 года) объем депозитного портфеля иранского банка Кешаварзи (Сельскохозяйственный банк Ирана) увеличился на 720 триллионов риалов (около 550 миллионов долларов) по сравнению с концом 2-го месяца (21 мая 2026 года).

Об этом говорится в сообщении, распространенном банком.

Согласно информации, по итогам 3-го месяца этот показатель составил 9,26 квадриллиона риалов (около 7,07 миллиарда долларов). В конце прошлого иранского года (20 марта 2026 года) он составлял 1,26 квадриллиона риалов (около 962 миллионов долларов).

В банке заявляют, что в течение 3 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) процесс привлечения резервов продолжался, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года) этот показатель составил 4,04 квадриллиона риалов (около 3,08 миллиарда долларов).

Банк Кешаварзи играет основополагающую роль в поддержке укрепления продовольственной безопасности страны. Данный банк уделяет особое внимание обеспечению оборотным капиталом производственных предприятий, увеличению производства сельскохозяйственной продукции и реализации крупных проектов на общенациональном уровне.

Банк прилагает максимальные усилия для укрепления производственной инфраструктуры в сельской местности, улучшения бытовых условий фермеров и обеспечения непрерывности выпуска необходимой продукции.

Отметим, что иранский банк Кешаварзи содействует оказанию всех видов услуг в направлении увеличения производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также обеспечения продовольственной безопасности.

Согласно анализу Trend, у иранских фермеров есть различные возможности для развития аграрного сектора. Однако наличие серьезного финансового давления на страну не позволяет выделять в сельскохозяйственный сектор средства в достаточном объеме. Между тем финансовая поддержка фермеров имеет критически важное значение для обеспечения Ирана сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.