В Азербайджане начался суд над лицами, обвиняемыми в госизмене

БАКУ /Trend/ - Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Илькина Ганбарова, Вусала Агаева, Турала Алиева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене в форме шпионажа.

Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском военном суде на процессе под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение. Рассмотрение назначено на 31 октября.

Отметим, что в ходе оперативных мероприятий СГБ Илькин Ганбаров и Вусал Агаев были задержаны и привлечены к следствию. В продолжение этих мер Турал Алиев был задержан на территории Иорданского Хашимитского Королевства, а Мамед Шарифов — на территории Турецкой Республики и доставлены в Азербайджан. Обвинения против них выдвинуты по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).

