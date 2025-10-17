Хроника 44-дневной Отечественной войны: 17 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 17 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. Глава государства сообщил об освобождении от оккупации города Физули и нескольких сел района.

- На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram была размещена публикация в связи с террором, совершенным армянской стороной в Гяндже. В очередной публикации Первый вице-президент Мехрибан Алиева заявила: "Гянджа - это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!"

- Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу города Гянджа и Мингячевир. В результате погибли 13 человек, были ранены 52 человека. В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью было разрушено 20 домов.

- Минобороны сообщило о продвижении азербайджанской армии на различных направлениях фронта. Был уничтожен полковник ВС Армении, начальник инженерно-саперной службы.

- Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения большого количества живой силы и военной техники ВС Армении, а также вражеского штурмовика СУ-25.

- В рядах ВС Армении раскол - "добровольцы" начали самовольно покидать позиции.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил Хикмету Мирзоеву высшее воинское звание генерал-лейтенант.

- оборонное ведомство Азербайджана распространило очередную запись уничтожения бронетехники ВС Армении, были уничтожены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ, реактивная установка БМ-21 Град, зенитно-ракетный комплекс С-125.