Начало работу очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Начало работу очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, в повестку дня заседания включены нижеследующие 7 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О ратификации Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов».

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О присоединении к Конвенции о Международной организации по морскому навигационному оборудованию».

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете» (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (первое чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О государственной пошлине», «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О стандартизации» (первое чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (первое чтение).

