ЦБА и ВБ обсудили возможности расширения сотрудничества в области устойчивого развития (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочего визита председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в Вашингтон (США) состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, стороны обменялись мнениями о перспективах долгосрочного расширения сотрудничества в поддержку целей устойчивого развития.

Во время встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством с ВБ в обеспечении макроэкономической стабильности и расширении финансовой инклюзии в стране. Также были обсуждены инициативы и реализуемые проекты, предусмотренные новой Страновой рамочной программой партнёрства по Азербайджану.

