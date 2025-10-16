Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал ведущим политическим центром региона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 15 октября знаменует собой важный поворотный момент в политической истории независимого Азербайджана - именно в этот день в 2003 году Президент Ильхам Алиев был впервые избран главой государства. За эти годы Азербайджан сформировал новую экономическую модель, восстановил военную и дипломатическую мощь и стал ведущим политическим центром региона.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанская государственность вступила в новый этап формирования на основе стабильности, развития и национальных ценностей. Стратегическая линия, определенная Президентом Ильхамом Алиевым, избранным в 2003 году волей народа, развивалась в соответствии с требованиями современности. За эти 22 года страна полностью возродилась не только в экономическом, но и в политическом и военном плане. Сегодня Азербайджан стал государством, имеющим право голоса на международной арене, решительно отстаивающим свои национальные интересы суверенными решениями, играющим решающую роль в безопасности и стабильности региона. А в основе всех этих успехов дальновидная политика, мудрое лидерство и железная воля Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

По его словам, когда в 2003 году к руководству страной пришел Президент Ильхам Алиев, главной задачей было сохранение стабильности, обеспечение экономического возрождения и повышение благосостояния народа. Он сформулировал гибкую, современную и основанную на национальных интересах модель управления для достижения этих целей. "В системе государственного управления были проведены радикальные реформы, внедрено электронное правительство и цифровые услуги. Например, модель "ASAN Xidmət" была принята в качестве примера не только в Азербайджане, но и на международном уровне. По инициативе Президента Ильхама Алиева были закреплены принципы прозрачности и подотчетности в социальном управлении. Под его руководством отношения государство-гражданин стали не просто административным механизмом, а системой, построенной на взаимном доверии и ответственности. Политическая стабильность и общественная солидарность стали самым большим преимуществом Азербайджана за эти 22 года. Эта стабильность служила основой развития, гарантией экономического роста и иностранного влияния. Президент Ильхам Алиев сформулировал новую философию в области экономики: разумное управление ресурсами и переход к экономике будущего. В результате этой политики Азербайджан в короткие сроки обеспечил свою экономическую независимость. За последние 20 лет ВВП многократно вырос, уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов, государственный долг сохранился на низком уровне", - сказал он.

A.Гараев отметил, что одним из самых больших стратегических достижений является энергетическая дипломатия Азербайджана. Такие проекты, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и Трансадриатический трубопровод, изменили экономическую карту Азербайджана. Эти проекты сделали страну основным гарантом энергобезопасности Европы. В то же время Президент Ильхам Алиев, дав старт политике в области возобновляемых источников энергии, объявил Карабах и Восточный Зангезур "зеленой энергетической зоной". Солнечные, ветровые и гидроэнергетические проекты формируют энергетическое будущее Азербайджана. Эта стратегия является ярким примером современного подхода как с экологической, так и с экономической точки зрения.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан также сформировал полностью независимую позицию в международной политике. Страна проводит суверенный внешнеполитический курс. Азербайджан выделяется своей активностью в международных организациях. Во время своего председательства в Движении неприсоединения с 2019 по 2023 годы страна выступала в качестве защитника глобальной справедливости, мультилатерализма и гуманитарных ценностей. Президент Ильхам Алиев в период пандемии выдвинул инициативу по оказанию гуманитарной помощи развивающимся странам - это продемонстрировало лидирующую роль Азербайджана в международной солидарности. Роль Азербайджана в Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и на платформе ООН с каждым годом возрастала. Благодаря сбалансированной политике страна поддерживает взаимовыгодные отношения как с Западом, так и с Востоком. Баку сегодня стал важным центром диалога в вопросах энергетики, транспорта и безопасности", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одним из направлений, занимающих особое место в государственном управлении, стало строительство армии. "С 2003 года началось системное усиление военного потенциала Азербайджана. Это были не только вооружение и техническая модернизация армии, а формирование стратегической концепции. За эти годы Азербайджан наладил военное сотрудничество с Израилем, Турцией, Пакистаном и другими союзниками. С созданием министерства оборонной промышленности страна начала производить собственное оружие, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику. Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ еще больше сплотился вокруг главы государства. Президент Ильхам Алиев выступал и как Верховный главнокомандующий, так и доводил до мира справедливый голос Азербайджана. Эта война была не просто столкновением армий - это была борьба нации за прекращение 30-летней несправедливости. Слова Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" вошли в историю. После победы Азербайджана в 44-дневной войне была открыта новая страница в истории страны. Проведенные в сентябре 2023 года локальные антитеррористические мероприятия полностью восстановили суверенитет Азербайджана. С установлением закона и порядка в Карабахе был положен конец сепаратизму. Это был итог стратегического плана главы страны - победа государственной политики, реализуемой постепенно, решительно, поэтапно", - сказал А.Гараев.

Политолог отметил, что Президент Ильхам Алиев вывел политику региональной стабильности и сотрудничества Азербайджана на новый уровень. "Официальный Баку продемонстрировал намерение построить устойчивую архитектуру безопасности в регионе, предложив Армении мирную повестку дня. Это был показатель как политической зрелости, так и дальновидного лидерства. Азербайджанская сторона выдвинула пять конкретных основных принципов мирного соглашения. 8 августа 2025 года в Вашингтоне в присутствии Президента США Дональда Трампа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали текст мирного соглашения. Это событие ознаменовало начало нового исторического этапа на Южном Кавказе и еще больше укрепило роль Азербайджана как регионального лидера. Это достижение еще раз показало, что путь к миру требует силы и решимости. В результате стратегического видения, дипломатического мастерства Президента Ильхама Алиева Армения была вынуждена не только отказаться от деструктивной политики, но и принять условия Азербайджана. Таким образом, военная победа 2020 года продолжилась дипломатической победой в 2025 году - это логическое следствие философии государственности и политики Президента Ильхама Алиева, основанной на национальных интересах", - сказал он.

В то же время, по словам политолога, после Отечественной войны Президент Ильхам Алиев поставил новую, не менее сложную и ответственную задачу - восстановление жизни на освобожденных землях и обеспечение "Большого возвращения". "С 2021 года беспрецедентными темпами идет процесс восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре. Был введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули - это был первый символ возрождения на освобожденных землях. Вслед за этим были открыты аэропорты в Зангилане и Лачине, что оживило экономические и логистические связи региона. Новые дороги, мосты, линии электропередачи и газовые линии, водохранилища, проекты "умный город" и "умное село" реализуются один за другим. Каждый раз, когда Президент Ильхам Алиев посещает регион, он встречается с жителями, запускает новые проекты. Восстановление Карабаха - это не только инфраструктурные проекты, но и программа национального духовного возрождения. Реализуемая государством программа "Большое возвращение" предусматривает создание новых экономических зон на освобожденных территориях, восстановление сельскохозяйственного и туристического потенциала, возрождение культурного наследия. По поручению Президента Ильхама Алиева вся инфраструктура в этих районах строится на основе современных технологий - интеллектуальных системах управления и принципах экологической устойчивости. Немаловажна и роль культуры в процессе восстановления. Восстанавливаются исторические памятники, мечети, мавзолеи, музеи. Объявление 2022 года "Годом города Шуша" продемонстрировало миру значение этой миссии. Восстановление Карабаха стало символом справедливости и национального единства", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что сегодня Карабахский регион восстанавливается и возрождается. С новыми дорогами, аэропортами, технопарками, учебными заведениями и очагами культуры здесь налаживается современная жизнь. Карабах и Восточный Зангезур не только восстанавливаются, но и становятся развитыми регионами.

Политолог отметил, что благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева Азербайджан также стал одним из главных транспортных узлов Евразии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, а также Зангезурский коридор поднимают транзитный потенциал нашей страны на новый уровень. Эти проекты меняют не только экономическую карту региона, но и геополитические реалии. Особое стратегическое значение имеет Зангезурский коридор как мост, соединяющий тюркский мир, и главная артерия евразийской интеграции. Инициативы Президента Ильхама Алиева в этом направлении укрепили роль Азербайджана как геоэкономического центра.

A.Гараев подчеркнул, что 22-летний период руководства Президента Ильхама Алиева страной - это летопись подъема Азербайджана. "Президент Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость и открыл народу новые горизонты развития. Под его руководством Азербайджан уже является одним из важнейших акторов не только региональной, но и глобальной политики. Сегодня Азербайджана упоминается, когда говорят о стабильности, силе и гордости. Все это является следствием дальновидной политики лидера страны и национального единства. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно, решительно и гордо движется вперед", - добавил политолог.

