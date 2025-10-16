Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы в Ватикане (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Святой Престол – Ватикан.

Как сообщает Trend, 16 октября в рамках визита Первый вице-президент и члены ее семьи приняли участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомились с проведенными реставрационными работами.

Первого вице-президента Мехрибан Алиеву встретили президент Папской комиссии по священной археологии монсеньор Паскуале Якобоне, бывший президент Папской комиссии по культуре и священной археологии кардинал Джанфранко Равази и президент VIII округа города Рим Амедео Чаккери.

Президент Папской комиссии по священной археологии Ватикана монсеньор Паскуале Якобоне сказал, что на протяжении многих лет Первый вице-президент Мехрибан Алиева тесно и плодотворно сотрудничает с возглавляемой им комиссией. Он выразил глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за участие в открытии катакомб Коммодиллы.

Отметив, что до осуществления этого проекта с азербайджанской стороной были реализованы два других важных проекта, президент Комиссии подчеркнул, что благодаря усилиям Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро, а также Святого Себастьяна.

«При поддержке Фонда Гейдара Алиева мы совместно реализовали реставрационные работы, которые, с одной стороны, сложны, но с другой – очень вдохновляют и заряжают энергией», – добавил он.

Паскуале Якобоне напомнил о состоявшемся в рамках проекта памятном визите членов Папской комиссии по священной археологии в Азербайджан в июле 2024 года. Он выразил глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева за высокий уровень выполнения этой работы.

Бывший президент Папской комиссии по священной археологии кардинал Джанфранко Равази подчеркнул, что с нашей страной его связывают узы искренней и глубокой дружбы. Кардинал отметил, что трижды посещал Азербайджан, в рамках этих визитов его принимал Президент Ильхам Алиев, решением которого он был награжден одной из высших наград Азербайджанского государства – орденом «Достлуг». Говоря об искренней дружбе и взаимном уважении с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, Джанфранко Равази отметил: «Эти отношения, которые формировались на протяжении многих лет, произвели на меня лично большое и глубокое впечатление. Во время наших визитов мы стали свидетелями особого интереса Первого вице-президента к археологии. Потому что в рамках визитов она лично посещала восстановленные места. Конечно, благодаря ее поддержке, в результате помощи Фонда Гейдара Алиева сегодня мы на открытии катакомб пишем новую страницу нашего сотрудничества. Выражаю глубокую благодарность Первому вице-президенту за проделанную работу».

Он отметил, что обе стороны продемонстрировали слаженность в работе.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что для нее большая честь совершить очередной визит в Святой Престол. Президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что это ее шестой визит в Ватикан за последние 14 лет.

«Я очень рада, что за эти годы у нас сложилось прекрасное сотрудничество. С каждым визитом число наших друзей растет», - отметила Первый вице-президент.

Подчеркнув, что Азербайджан на протяжении веков является местом, где представители различных религий и культур живут вместе в условиях мира, взаимного уважения, толерантности и гармонии, Мехрибан Алиева сказала: «Сегодня эти принципы являются как основой нашей государственной политики, так и нашим образом жизни. Уверена, что расширяющееся сотрудничество, дружеские отношения между нашими государствами являются примером в нынешнем сложном мире».

Выразив глубокую признательность всем, кто внес свой вклад в реализацию этих проектов как в Ватикане, так и в Азербайджане, Первый вице-президент отметила: «Как Фонд Гейдара Алиева, мы заинтересованы и готовы продолжать наше сотрудничество в будущем. Верю, что эта деятельность будет постоянной. В заключение поздравляю всех вас с «Юбилейным годом», который несет в себе большую духовную ценность для католического мира. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить с визитом Азербайджан».

Президент VIII округа Рима Амедео Чаккери выразил признательность людям, работающим под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, за проделанную здесь работу. Отметив, что работа над этим проектом продолжалась несколько лет, президент округа отметил тесное сотрудничество с посольством Азербайджана.

Затем состоялось открытие отреставрированных Фондом Гейдара Алиева катакомб Святой Коммодиллы.

Отмечалось, что в ходе визита представителей Фонда Гейдара Алиева и религиозных общин Азербайджана в Ватикан 4 марта 2021 года между Фондом и Папской комиссией по священной археологии был подписан договор о реставрации катакомб Коммодиллы. Было сообщено, что местонахождение катакомб было обнаружено в XVIII веке, первые исследования начались в 1900 году. Катакомбы, где находятся первые артефакты раннехристианского периода, также известны тем, что там похоронены христианские мученики Феликс и Адавкт, и являлись местом паломничества верующих в средние века. Фрески в катакомбах, изображающие христианского первомученика Сан-Стефано, Иисуса, вручающего ключи от Рая апостолу Петру, и на другие темы, имеют исключительное религиозное и историческое значение. Строительство жилых зданий на этой территории в 50-х годах прошлого века негативно сказалось на статике катакомб. Поддержка, оказанная Фондом Гейдара Алиева, спасла эту часть катакомбы, имеющую большую археологическую ценность, от угрозы обрушения.

В процессе реставрации применялись современные методы и технологии, включая экологически чистые материалы, безопасные для здоровья рабочих. В укреплении изделий использовались нанотехнологии, а при обработке окрашенных поверхностей – лазерная технология. Все материалы подбирались с учетом их высокой совместимости с подземной средой.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, активно финансируя широкомасштабные реставрационные работы в Ватикане, вносит весомый вклад в сохранение мирового культурного наследия. Эти инициативы высоко оцениваются Святым Престолом как пример эффективного сотрудничества и укрепления межкультурных связей.