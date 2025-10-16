Самир Шарифов провел обсуждения с делегацией ICAPP

БАКУ /Trend/ - 16 октября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чой Ый-Ёном.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече Самир Шарифов отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил развитие связей с азиатскими странами как один из приоритетов внешней политики государства. В этом контексте он подчеркнул, что Азербайджан реализует программы помощи для развивающихся стран Азии и Океании, в частности для малых островных государств.

Заместитель премьер-министра рассказал о вкладе партии "Ени Азербайджан", являющейся членом Постоянного комитета ICAPP с 2009 года, в деятельность организации. Он отметил, что за прошедший период партия успешно принимала ряд крупных мероприятий ICAPP, включая 7-ю Генеральную ассамблею.

В этом контексте было подчеркнуто значение предстоящего 17 октября в Баку заседания 4-го Совета азиатской культуры ICAPP на тему "От национального многообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом мировом порядке".

Отмечалось, что Азербайджан, активно участвуя в инициативах ICAPP, вносит вклад в укрепление политического диалога в Азии, а также в продвижение мира, стабильности и устойчивого развития.

Самир Шарифов также подробно рассказал о том, что Азербайджан в 2020 году освободил свои земли, находившиеся почти 30 лет под армянской оккупацией, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет. Он проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В этом контексте было отмечено, что Азербайджан вынужден бороться с последствиями армянской оккупации, что требует значительных финансовых ресурсов. Ущерб, нанесенный Азербайджану в результате агрессии Армении, оценивается примерно в 150 миллиардов долларов США.

Несмотря на это, как подчеркнул С.Шарифов, именно Азербайджан как миролюбивое государство выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией. Он отметил, что 8 августа текущего года в Вашингтоне была достигнута историческая договоренность об установлении мира между двумя странами.

