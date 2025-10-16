Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

В мире Материалы 16 октября 2025 21:46 (UTC +04:00)
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп поделился подробностями своей недавней телефонной беседы с Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на заявление американского лидера, Трамп охарактеризовал разговор как «очень продуктивный» и отметил, что стороны договорились о продолжении диалога на высшем уровне.

«В конце нашего разговора мы договорились о встрече высокого уровня наших советников на следующей неделе. Первые переговоры с американской стороны проведёт госсекретарь Марко Рубио. Место встречи пока не определено. Затем мы с Президентом Путиным встретимся в согласованном месте в Будапеште, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой войне между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Лента

Лента новостей

Читать все новости